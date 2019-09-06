Глава Николаевского облсовета Москаленко обещала отчитаться об итогах работы на очередной сессии – последняя такая была в марте 2018 года

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что готовит отчет по итогам своей работы к очередной сессии облсовета. При этом последнее очередное заседание было 29 марта 2018 года.

Об этом шла речь в пятницу, 6 сентября, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета.

В ходе обсуждения вопроса об управлении коммунального имущества депутат Александр Ясинский поинтересовался, когда Виктория Москаленко отчитается перед депутатами и общественностью.

— На прошлой сессии областного совета вы мне лично пообещали, пообещали всем коллегам областного совета, что вы будете отчитываться перед областным советом за свою работу. За предыдущие годы – не год, а годы. Я надеюсь, мы первым вопросом должны этот вопрос вынести. Вы отчитаетесь перед областным советом или нет? – сказал Александр Ясинский.

В ответ на это Виктория Москаленко заявила, что подготовка отчета – это очень трудоемкий процесс и пообещала отчитаться на очередной сессии областного совета.

— Я сказала, что на очередной сессии, потому что для подготовки этих документов необходимо очень большое количество людей... У нас он частично готов, но вы можете спросить, у нас есть аппарат для того, чтобы отчет вышел на рассмотрение депутатского корпуса, есть много еще моментов, чтоб действительно был представлен надлежащий отчет о деятельности, - сказала Москаленко, добавив, что уже отчитывалась в 2017 году.

Ясинский, в свою очередь, обвинил главу облсовета в том, что та намеренно затягивает процесс.

Стоит отметить, что последняя очередная сессия областного совета состоялась 29 марта 2018 года. В течение 2019 года очередных заседаний созвано не было. Добавим, что в регламенте работы Николаевского областного совета сказано, что сессия должна проводиться раз в квартал, однако не указано, какая именно – очередная или внеочередная.

Напомним, об отчете Москаленко речь шла еще до внеочередной сессии, которая прошла 16 мая.