В Минюсте рассматривают возможность создания третейского суда в Украине

В Министерстве юстиции рассматривают возможность создания третейского суда в Украине.

Об этом в интервью The Page сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Министр напомнил, что на сегодняшний день Украина судится в авторитетном международном суде в Стокгольме. Аналогичную инстанцию Малюська предлагает создать в Украине. По его мнению, для реализации этой идеи необходимо привлечь к работе иностранных судей с хорошей репутацией.

Министр убежден, что таким образом можно будет улучшить в Украине инвестиционный климат для крупного бизнеса. Это касается тех, у кого есть негативный опыт, у кого забирали активы.

Среди прочего Малюська отметил, что первостепенной задачей Министерства юстиции будет борьба с коррупцией в судебной системе.

«Затем строить новую инфраструктуру, имея хоть какую-то базовую стабильность. Потому что сейчас приглашать иностранцев, строить арбитражные суды, когда можно отобрать все без суда, в этом нет смысла. Мы закрываем ключевые дыры в ближайший месяц и затем переходим к более долгосрочным планам», — добавил министр.

Напомним, 5 сентября в Украине официально заработал Высший антикоррупционный суд. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общество ожидает решений по более чем 200 громким делам по хищению, включая страшные деяния коррупционеров, топ-чиновников.