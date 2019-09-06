Президент Зеленский помиловал 12 граждан РФ, - адвокат Рыбин

Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что уже есть указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании граждан РФ для осуществления обмена на находящихся в России украинских граждан.

Об этом Рыбин заявил в комментарии агентству УНИАН.

«Да, действительно есть (указы президента о помиловании граждан РФ - УНИАН)», - сказал он. Рыбин также сообщил, что помилованные граждане России «уже в пункте сбора». «Где именно, я вам не могу сказать. Также не могу сказать сколько их», - отметил он.

Также Рыбин не исключает, что обмен может состояться уже завтра.

«Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию - то уже завтра», - сказал Рыбин.

Он пояснил, что речь идет о Руслане Гаджиеве, которого пока не доставили в пункт, где находятся другие граждане России, которых готовят к обмену. Об этом же он заявил у себя на странице в Facebook.

Отметим, Артемовский городской суд Донецкой области приговорил к 15 годам тюрьмы танкиста батальона террористов «Август», гражданина России Руслана Гаджиева, который воевал за «ЛНР».

В то же время в пресс-службе президента Украины УНИАН отказались комментировать и предоставлять официальную информацию по этому поводу.

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

По информации «Преступности.НЕТ» в списках на обмен также есть и другие жители Николаевщины. В частности, осужденный по сделке за госизмену и сбор информации об очаковских «морских котиках» Юрий Ломако (имеет и российское гражданство), а также обвиняемый в госизмене николаевский скульптор Дмитрий Кореновский и еще один фигурантэтого же уголовного производства.