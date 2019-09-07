В США заявили, что окончание «агрессии в Украине» - основная тема для их обсуждения и главная задача для НАТО

Сдерживание России в условиях продолжающейся агрессии в Украине является ключевой задачей по развитию оборонных возможностей для Соединенных Штатов и европейских союзников.

Об этом заявила во время телефонной пресс конференции чиновник Департамента обороны США накануне визита в Париж 7 сентября секретаря по вопросам обороны Соединенных Штатов Марка Эспера, сообщает Укринформ.

«Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине продолжает быть ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем привлечь Россию к лучшему поведению», - заявила представитель правительства США.

Она отметила, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, которые заинтересованы в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

Напомним, в СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки больше всех обеспечили украинскую армию помощью. Их доля помощи составила порядка 70% от общей иностранной помощи украинской армии.