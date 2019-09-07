Президент Зеленский заявил, что обмен – это выполнение первого этапа его договорённостей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными стал выполнением первого этапа его договоренностей с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление он сделал после завершения обмена в аэропорту Борисполь.

«Сейчас мы можем говорить обо всём откровенно. 7 августа 2019 года у нас всё-таки состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Мы договорились про первый этап разблокировки нашего диалога и о первом этапе прекращения войны. Возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы. Они были созданы и мы договорились, что на протяжении месяца мы должны говорить предметно, мощно и без вранья, и вернуть наших ребят домой»

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности»

«Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нём. Я уверен, что мы знаем, что делать дальше. Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», - сказал Зеленский.

Как известно, в субботу, 7 сентября, украинские моряки и политзаключённые вернулись домой. Посмотреть общую информацию по каждому из освобождённых можно здесь.