Нидерланды требуют у РФ выдать обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха, - СМИ

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха, который приземлившегося во «Внуково» вместе с другими обмененными лицами.

Об этом сообщает издание «The Insider».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого:

«Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос «The Insider» заявила:

«Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру».

Напомним, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР». Позже появились подробности, что СБУ похитила Цемаха из собственной квартиры и вывезла по поддельным документам на инвалидной коляске. По данным ряда СМИ, РФ требовала от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.