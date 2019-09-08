Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему «Теслу» – американский изобретатель это опроверг

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со школьниками рассказал, что иногда он тестирует подаренный американским бизнесменом Илоном Маском электрокар «Tesla».

Об этом сообщает «Сноб».

Кадры с открытого урока, который провел Лукашенко, показал местный телеканал СТВ.

- У меня есть электрическая машина «Tesla», я иногда ее тестирую. Маск подарил, - рассказал детям глава государства.

После заявления Лукашенко пользователи твиттера спросили Илона Маска, дарил ли он Tesla президенту Беларуси. Тот ответил: «Эм, нет». Тогда один из подписчиков в шутку предложил бизнесмену купить белорусский трактор. Другой добавил, что если Маск купит 10 тысяч тракторов, то его дружба с Лукашенко останется тайной.

В 2017 году Александр Лукашенко действительно протестировал Tesla S P100D, которая тогда стоила примерно 165 тысяч евро. По словам президента, ему удалось разогнаться до 280 километров в час, хотя электрокар развивает всего 250.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что у него есть желание поехать на работу на электромотоцикле или на велосипеде, но он не может этого сделать из-за президента Украины Владимира Зеленского.