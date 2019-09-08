Медведчук не принимал участия в обмене пленными между Украиной и Россией, - глава СБУ

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не был вовлечен в процесс обмена удерживаемых граждан между Украиной и РФ, в Россию он ездил самостоятельно.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Баканову задали вопрос, был ли привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену?

- Нет, все его поездки в Россию были его личной PR-инициативой, - ответил руководитель СБУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа. Ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.