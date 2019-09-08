Нардеп Негулевский передумал и теперь выступает за назначение Стадника главой Николаевской ОГА: «Поддержу выбор Президента»

Народный депутат Украины Игорь Негулевский изменил свое мнение касательно будущего главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника, заявив, что это достойная кандидатура, которая «сможет предоставить новое дыхание развитие региона».

Об этом он написал на странице в Facebook.

Игорь Негулевский заявил, что опыт работы в налоговой службе поможет Александру Стаднику наполнить бюджет области, а тот факт, что он не является уроженцем Николаевской области, «предоставит новое дыхание» региону.

«Я поддержу выбор Президента! О назначении на пост председателя Николаевской ОГА Александра Стадника, считаю, что опыт работы в налоговых органах не будет преградой в исполнении обязанностей председателя ОГА, а наоборот может дать толчок в наполненные бюджета области. Да, Александр Стадник не из Николаевской области, но это может предоставить новое дыхание в развитие региона», - написал Игорь Негулевский.

При этом ранее, по словам его коллеги Игоря Копытина, Негулевский, так же как Копытин и еще один народный депутат Александр Гайду, были недовольны кандидатурой Александра Стадника. Стоит отметить, что до этих событий, 22 августа Игорь Негулевский в комментарии журналистам признался, что видит на этой должности исключительно человека, родившегося в Николаевской области.

«Да, обязательно живущий, понимающий полностью проблемы, может быть работающий уже где-то когда-то. Я думаю, это должен быть местный человек. Обязательно», - сказал Игорь Негулевский.

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике. Эту информацию подтвердил лично Президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с народными депутатами от фракции «Слуга народа», заявив, что это его решение и оно не обсуждается.