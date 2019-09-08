Аваков выступил против передачи Нацгвардии в подчинение Президенту Украины, - СМИ

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В среду состоялась встреча Владимира Зеленского и Арсена Авакова при участии главы Офиса Президента Андрея Богдана и помощника Президента Сергея Шефира, которого считают близким другом министра внутренних дел.

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» пишут Михаил Каменев, руководитель ОО «Правозащитная инициатива», и Степан Золотарь, юрист, председатель Фонда региональных инициатив.

Судя по всему, о мире и согласии между главой силовиков и Банковой говорить не приходится – в течение часового разговора Аваков не только отказался от предложенных ему заместителей и заявил о желании самостоятельно формировать команду МВД, но и не согласился отдать Нацгвардию Зеленскому.

По мнению экспертов, вопрос заместителей вскоре решится и не обязательно станет критическим, ведь пришлось же Авакову смириться с назначением Эки Згуладзе своим первым заместителем, а Хатии Деканоидзе – главой новосозданной Национальной полиции.

«А вот насчет Национальной гвардии все может быть сложнее – не исключено, что если такие изменения будут приняты, глава МВД сам подаст в отставку. По крайней мере, такая угроза прозвучала во время встречи на Банковой», - отмечают эксперты.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Нацгвардию из подчинения МВД и переподчинить ему. 

Вадим Богданов

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