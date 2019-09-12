Пойманный на кнопкодавстве нардеп от «Слуги народа» сам призывал лишать мандата за неперсональное голосование

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Ровенский нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко, который попался на кнопкодавстве 3 сентября, в тот же день призывал лишать кнопкодавов мандата.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Напомним, что Литвиненко проголосовал за себя и за своего коллегу Скичко 3 сентября во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных ВРУ) и его направлении в Конституционный суд.

«Мы не отступим от лишения мандата бездельников, прогульщиков и кнопкодавов разного толка», - написал в тот же день Литвиненко на своей странице в Facebook.

Коллега Литвиненко Александр Куницкий 11 сентября решил отчитать Литвиненко за его поступок. Литвиненко фактически признал факт кнопкодавства, но сначала не понял, что говорит со своим коллегой по фракции.

Вадим Богданов

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