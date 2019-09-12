Сессия ВР: Нардепы в первом чтении приняли президентский законопроект по судебной реформе ОНЛАЙН

В четверг, 12 сентября, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об отсрочке штрафных санкций за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые «евробляхи».

Об этом говорится в повестке дня Рады.

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18:48 Верховная Рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Документ поддержали 288 депутатов ВР. Рада также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению.

В случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

18:30 Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1039-2 «О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению». Проект закона поддержали 240 парламентариев.

В представленном проекте закона в новой редакции излагается часть первая статьи 116 Регламента ВР. Предполагается, что предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, предложений), который принят парламентом за основу.

При этом главный комитет может принять решение об учете внесенных предложений и поправок к тем структурным частям законопроекта, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, если их внесение обусловлено необходимостью внесения изменений в другие законы, исправлений, уточнений, устранение ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, который готовится ко второму чтению.

17:56 Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1026 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об основаниях передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и по поводу сроков возврата административных дел». Документ поддержали 262 нардепа.

«Значительное количество дел передается в Большую палату Верховного суда только из-за безосновательной ссылки участников дела на нарушение судами предметной и субъектной юрисдикции, а кассационный суд лишен возможности реагировать в правовом поле на такие злоупотребления со стороны участников дела», - указано в пояснительной записке.

Вышеупомянутое приводит к чрезмерной искусственной загрузке Большой палаты суда.

Предлагается определить, что передача кассационными судами судебных дел на рассмотрение Большой палаты ВС на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции, происходит при совокупном наличии таких оснований: наличие различной судебной практики в подобных спорах в кассационных судах других юрисдикций; отсутствие выводов Большой палаты суда по предметной или субъектной юрисдикции в подобных спорах; заявление участником дела, который оспаривает судебное решение о нарушении правил юрисдикции при рассмотрении дела в судах предыдущих инстанций.

17:33 Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления». Документ поддержали 238 депутатов ВР.

Так, проектом предлагается упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности ввести новый порядок формирования ВККС, согласно которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. ВСП будет образовывать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с законом «О Высшем антикоррупционном суде».

Также законопроектом предусматривается создание ВСП комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами Высшего совета правосудия и ВККС Украины высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Планируется определить, что судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

«Законодательно закрепленное пунктами 22 и 23 раздела XII «Заключительные и переходные положения» закона «О судоустройстве и статусе судей» неравное положение судей, которые выполняют одинаковую работу, в части размера получаемого ими судейского вознаграждения недопустимо, поскольку судья считается компетентным, добродетельным и соответствующим занимаемой должности, пока иное не будет установлено в определенном законом порядке», - указано в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается расширить категории должностей, по которым осуществляются меры по очищению власти (люстрации).

17:04 Верховная Рада на заседании в четверг отклонила предложение "Слуги народа" отменить действие законов и актов советского периода на территории Украины.

За соответствующий законопроект №1075 в четверг проголосовали 214 народных депутатов. Кнопку "за" нажали только 210 представителей "Слуги народа" из 251 и четверо внефракционных депутатов.

Депутатам было предложено отменить все советское законодательство за небольшим исключением. Под него должны были попасть Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года; Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года; акты, касающиеся административно-территориального устройства и государственной границы (например, решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР); акты, которыми даются согласием на обязательность международных договоров, подписанных Украинской ССР; акты организационно-распорядительного характера; индивидуальные акты.

Также предполагалось, что до 30 сентября 2020 года сохранят действие Жилищный кодекс УССР и Кодекс об административных правонарушениях, а также связанные с ними подзаконные нормативно-правовые акты.

Еще девять советских законов должны были бы применяться до принятия аналогов:

- о приоритетности социального развития села и АПК в народном хозяйстве; - о правовом режиме территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы; - о защите прав потребителей; - об основах социально защищенности лиц с инвалидностью в Украине; - о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов; - о свободе совести и религиозных организаций; - о внешнеэкономической деятельности; - об охране окружающей природной среды; - об индексации денежных доходов населения.

16:42 Народные депутаты от Европейской солидарности вместе с экс-президентом Петром Порошенко заблокировали трибуну Верховной Рады

16:26 Верховная Рада отказалась сократить срок подготовки ко второму чтению законопроекта №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог. За это решение проголосовали 223 народных депутата при 226 минимально необходимых.

Это первый случай в девятом созыве, когда монобольшинство «Слуги народа» не смогло собрать достаточное количество голосов для принятия необходимого ему решения.

Сам законопроект принят за основу голосами 248 депутатов. Это первый законопроект, который был вынесен на рассмотрение во время вечернего заседания.

15:35 Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1058 "О внесении изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине». За документ проголосовали 285 парламентариев.

Законопроектом четко определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии. Указано, что обязательным условием получения госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски.

Кроме того, предусматривается возможность для иностранного субъекта кинематографии дополнительно получить 5% общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум четыре культурных критерия культурного теста является исключительно украинскими, или если фильм содержит сцены в которых герои ( персонажи) фильма читают книгу (книги) украинского автора и др.

15:02 Регламентный комитет 6 голосами из 11 рекомендует лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о «зеленых человечках», которые захватили парламент. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Решение принято по обращению Давида Арахамии. Свое обращение лидер фракции СН мотивировал тем, что Геращенко оскорбила его коллег и не извинилась.

Сама Геращенко на комитет не пришла, а ее коллеги сказали, что это наступление на свободу слова.

Она заявила:

- Пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым. Сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают, - сказала она.

14:40 Верховная Рада приняла закон о разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о "сплите").

Соответствующий законопроект 1069-2 проголосовали в обоих чтениях, во время финального голосования его поддержали 296 депутатов.

Негосударственные пенсионные фонды, фонды облигаций недвижимости и фонды финансирования строительства, эмитенты ипотечных сертификатов и доверительные общества теперь будут подчиняться фондовому регулятору – НКЦБФР. Все остальные участники небанковского финансового рынка - страховые, финансовые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды – перейдут под контроль Нацбанка.

Закон о "сплите" был одним из структурных маяков Международного валютного фонда, с представителями которого Украина собирается вести переговоры о новой программе сотрудничества.

14:27 Верховная Рада в четверг внесла изменения в Бюджетный кодекс, целью которых является увеличение финансирования украинского кино. За соответствующий законопроект №1074 во втором чтении проголосовали 325 народных депутатов.

Согласно решению Верховной Рады в специальном фонде государственного бюджета теперь должны быть предусмотрены расходы на господдержку кинематографии.

Источником этих расходов станут штрафы за нарушение авторских и смежных прав (ст.176 Уголовного кодекса и ст.164-17, 164-18 Кодекса об административных правонарушениях); плата за выдачу государственного свидетельства на право распространения и демонстрирования фильмов; ряд других поступлений, связанных с кино.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные изменения позволят увеличить количество фильмов, снятых в Украине; поспособствуют развитию инфраструктуры для производства телевизионных фильмов и сериалов; увеличат количество рабочих мест и поступления в бюджет за счет производства кинопродукции.

13:43 Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1048 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов». За документ проголосовали 332 нардепа.

В пояснительной записке указано, что в соответствии со статьей 84 Соглашения о Украины с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом, одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Институт АЭО была введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.

«Статус АЭО подтверждает высшая степень доверия таможни к предприятию и, как следствие, дает возможность применять самый перечень специальных упрощений и пользоваться преимуществами при осуществлении таможенных формальностей в отношении товаров, перемещаемых такими предприятиями», - указано в пояснительной записке.

Так, проектом предлагается ввести действенный механизм института АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках», - подчеркивается в записке.

13:06 Фракция «Слуга народа» решила снять с рассмотрения законопроект об императивном мандате народного депутата. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам Арахамии, надо разработать новый законопроект, который будет удовлетворять всех.

- У нас сегодня было заседание малых фракций, моих заместителей. Мы приняли решение снять этот законопроект в настоящее время. На наш взгляд, он не проработан. Мы вместе разработаем новый законопроект, который будет удовлетворять всех. Это действительно вызвало бурную внутреннюю дискуссию. У нас есть простая договоренность во фракции. Чтобы это не воспринималось как закон о «инакомыслии». Это должен быть закон о внутреннюю партийную измену, - сказал он.

Также о снятии законопроекта об импиративном мандате сообщил и нардем от Слуги народа Александр Дубинский

12:55 Президент Украины Владимир Зеленский приедет сегодня в Верховную Раду, чтобы призвать депутатов голосовать за роспуск Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Юрчишин в Facebook.

Юрчишин сообщил, что в связи с возможным приездом президента в Раде усилили охрану.

«В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский. Призывать отставить ЦИК», - пишет депутат из фракции «Голос».

12:22 Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями «кнопкодавства» и дать правовую оценку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме того, Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

«Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами «кнопкодавства» в стенах парламента и дать им правовую оценку», - говорится в сообщении.

12:00 Вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии сегодня не будет вынесен в сессионный зал. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, может не хватить голосов.

- Мы еще даже не собирались. Когда вам нужно 300 голосов, это означает, что надо собрать глав фракций и как-то с ними это согласовать, увидеть какие позиции. Мы этого пока не делали. Это означает, что нет пока что.. Какой смысл вообще выносить вопрос, если нет понимания, может ли быть 300 голосов? Поэтому я думаю, что шансы, что сегодня будет ЦИК где-то около нуля, - заявил Арахамия.

11:41 Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1063 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда.

Законопроект сначала за основу поддержали 337 нардепов. Затем поступило предложение проголосовать в целом, которое поддержали 329 парламентариев.

Так, в целях предотвращения преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами, обеспечения целевого использования административно-хозяйственных и административных штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предлагается такие штрафы включить в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

11:00 Верховная Рада приняла законопроект №1030 о трехмесячной отсрочке для «евробляхеров». В первом чтении за него проголосовали 276 депутатов, во втором - 284 депутата.

Законопроект предполагает, что штрафы за езду на «просроченных» автомобилях с иностранной регистрацией вступят в конце ноября.

«Вопросы, связанные с растаможкой автомобилей с иностранной регистрацией, требуют дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения, экспертной среды и т.д., о чем в частности свидетельствует и общественная обеспокоенность соответствующим вопросом», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

10:50 Депутаты из президентской партии «Слуга народа» публично извинились за факты неперсонального голосования во время принятия законов в Верховной Раде 10 сентября.

- Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого умысла, все было в турборежиме, получалось ошибочно, потому что я переживал, чтобы эти законы действительно мы проголосовали, - заявил в ответ пойманный на кнопкодавстве член фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко.

Его коллега по фракции Елена Копанчук также извинилась за нарушения.

- Хочу извиниться перед всеми. Для меня было важно, чтобы законопроект был проголосован, хотя это не является оправданием, - сказала депутат.

Оба депутаты завили, что свою месячную зарплату депутата передадут в благотворительный фонд.

10:46 Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Законопроект поддержали 316 нардепов.

Проектом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

- Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне, - указано в пояснительной записке.

При этом Рада не поддержала поданный народными депутатами альтернативный проект закона № 1011-1.

10:43 Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, включила в повестку дня законопроекты о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Рада включила в повестку дня законопроекты с номерами 1035, 1035-1, 1035-2 "О внесении изменений в закон", "О статусе народного депутата Украины" и Регламент ВР о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов. Включение поддержали 257 парламентариев.

Напомним, парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

10:25 Сегодня Верховная рада не будет рассматривать так называемую норму об императивном мандате депутатов. Об этом LB.ua сообщил источник из фракции «Слуга народа».

- После того, как вчера поднялся вопрос о голосовании в четверг за изменения в регламент в части исключения депутатов из фракции и потери мандата, группа мажоритарщиков «Слуги народа» взбунтовалась. Мы несколько раз проводили совещания с руководством фракции. А сегодня утром были готовы идти с протестом к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием снять этот вопрос, - заявил он.

Депутат отметил, что в результате переговоров Александр Корниенко «написал в общий чат депутатам и сообщил им о снятии вопроса».

Однако, по его словам, «окончательно тема не закрыта».

- Офис президента и группа юристов во главе с его руководством продолжают торпедировать этот вопрос, но мы точно не будем поддерживать императивный мандат. Это подорвёт фракцию изнутри. Мы об этом предупредили, - подчеркнул он.

10:18 Утреннее заседание Верховной Рады – в зале зарегистрировано 383 народных депутата.

09:55 Рада рассмотрит законопроект под номером №1030. Кроме этого, отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Конституцию: