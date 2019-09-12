Зеленский встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинисте

В Киеве 12 августа прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины.

Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем.

После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинисте в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов.

Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, ранее, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. А до этого, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые встретились и начали переговоры в Киеве. Это был первый визит Нетаньяху в Украине за 20 лет.