Грузия может войти в НАТО без оккупированных Россией регионов, - экс-генсек Альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что грузинские власти должны подумать о вхождении страны в состав Североатлантического альянса, даже несмотря на то, что часть Грузии – Абхазия и Южная Осетия – продолжает оставаться под российской оккупацией.

Об этом сообщает Грузинская служба «Голоса Америки».

По его словам, Грузия полностью соответствует всем прочим критериям, необходимым для членства страны в НАТО, что позволяет обсуждать данный вопрос, даже несмотря на продолжающуюся российскую оккупацию.

- Грузия соответствует почти всем критериям для того, чтобы стать членом НАТО. Я думаю, выход из этого тупика можно найти в том, чтобы обсудить внутри Грузии, примете ли вы договоренность о том, что Статья 5 [Договора НАТО] будет распространяться только на территорию, где правительство Грузии обладает полным суверенитетом, – сказал Расмуссен.

В Статье 5 Договора НАТО говорится о том, что атака на любую страну, входящую в состав НАТО, расценивается как атака на альянс в целом. Именно по этой причине Россия, разместившая тысячи военнослужащих на территории Абхазии и Цхинвальского региона, так сопротивляется стремлению Грузии войти в НАТО.

- Другими словами, исключив Абхазию и Южную Осетию из Статьи 5 – если вы решите, что готовы пойти на это – вы можете обратиться в НАТО и сказать: хорошо, НАТО не будет вовлечено в эти споры из-за границ, и мы готовы войти [в состав НАТО]... Думаю, таким способом можно добиться прогресса, – добавил Расмуссен.

Власти Грузии опасаются, что вхождение в состав НАТО без предоставления статуса защиты оккупированным территориям будет равнозначно признанию российской аннексии. Однако Расмуссен с такой постановкой вопроса не согласен.

- Не отказываясь от этих территорий, которые в глазах мирового сообщества являются частью Грузии... вы можете продвинуться в обсуждении будущего членства в НАТО, – добавляет Расмуссен.

По его словам, можно воспользоваться прецедентом Восточной Германии – Пятая статья Договора НАТО не касалась территории ГДР, которая вошла в альянс только после объединения с ФРГ в конце Холодной войны.

Напомним, ранее в США заявили, что окончание «агрессии в Украине» - главная задача для НАТО.