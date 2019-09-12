«Усиление конкуренции на рынке электроэнергии»: В Кабмине рассказали о теме встречи Зеленского с Коломойским

Темой встречи президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским было усиление конкуренции на рынке электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель во время общения с журналистами, передает «InfoResist».

- Обсуждали вопрос демонополизации рынка э/э, усиление конкуренции, цены на уголь, в том числе то, что украинский потребитель должен получить benefit от падения цены угля, – сказал он.

Комментируя вопрос о том, как можно увеличить конкуренцию на рынке э/э, и возможно ли это сделать путем разукрупнения энергохолдинга ДТЭК, министр ответил:

- Возможно… Но необходимо, во-первых, стабилизировать рынок, во вторых — договориться о правильных конкурентных инструментах. И если вдруг кто-то из субъектов рынка ведет себя не в соответствии с антимонопольным законодательством, то у нас есть АМКУ, который должен с этим работать. Мы сейчас его обновили, он у нас эффективный. Мы уже видели первый прецедент (принудительное разукрупнение Ostchem Дмитрия Фирташа – ПН), поэтому я надеюсь, что мы можем продолжать работать с такой логикой, – сказал он.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. По данным ОПУ, они обсуждали вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.