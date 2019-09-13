Порошенко пришел на очередной допрос в ГБР

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в пятницу, 13 сентября, пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову сообщает «Украинская правда».

– Порошенко действительно пришел на допрос. Его вызвали на 10 утра и он появился, - отметила Иванова.

При этом пресс-секретарь ГБР не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия, однако в ведомстве обещали опубликовать информацию позже.

Как известно, после возвращения в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР. Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Отметим, что директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко, а пятый президент отрицает действительность, когда говорит, что таких дел нет. А недавно, Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решение главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность. После чего Государственное бюро расследований завело еще одно производство в отношении Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Напомним, в августе Петра Порошенко на выходе из ГБР после допроса пытались забросать яйцами.