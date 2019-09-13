Верховная Рада большинством голосов распустила весь состав ЦИК

В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект «О досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК» и распустила весь состав Комиссии.

Об этом сообщается на сайте парламента.

На рассмотрение Верховной Рады вынесен проект постановления «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии» (2127). Проект Постановления рассматривается по сокращенной процедуре.

Представил проект Представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. По его словам, в связи с неоднократными случаями противоправных действий и бездеятельности Центральной избирательной комиссии, Президент Украины предлагает досрочно прекратить полномочия всего состава ЦИК.

Представитель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщила, что комитет предлагает поддержать проект постановления.

Верховная Рада 341 голосами поддержала проект постановления «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии».

В связи с этим освобождены от должностей члены этой Комиссии: Басалаева Алла Валентиновна, Бернацкая Наталья Илларионовна, Вербенский Михаил Георгиевич, Диденко Олег Николаевич, Евстигнеев Андрей Сергеевич, Ефремова Ирина Алексеевна, Желтова Ольга Николаевна, Конопольский Олег Николаевич, Кустова Светлана Николаевна, Лотюк Ольга Степановна, Махницкая Екатерина Григорьевна, Плукарь Виталий Владимирович, Радченко Евгений Владимирович, Слипачук Татьяна Владимировна, Шипилов Леонтий Николаевич, Юзькова Татьяна Леонидовна.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский планировал распустить Центральную избирательную комиссию.