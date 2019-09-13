Сессия ВР: Нардепы в первом чтении приняли закон о концессии и поддержали изменения в Налоговый Кодекс

В пятницу, 13 сентября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроекты о внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции», которым обличителям взяточников предлагается вознаграждение, а также о роспуске состава ЦИКа.

Прямую трансляцию заседания Рады вел канал «112 Украина».

Хронология событий снизу вверх:



14:28 Включен в повестку дня проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (№1051). Законопроект рассматривается по сокращенной процедуре.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, докладывая законопроект сказал, что он связан с проектом Закона №1049, только вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

За законопроект №1052 в первом чтении проголосовали 262 нардепа.

14:27 Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (№1049) включен в повестку дня сегодняшнего заседания и рассматривается по сокращенной процедуре.

Законопроект представил народный депутат Дмитрий Наталуха. По его словам, предлагаемые изменения в законодательство существенно упрощают администрирование налогов, вводя единый счет для уплаты налогов и сборов.

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Комитет рекомендует поддержать законопроект в первом чтении.

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Решение поддержали 269 народных депутатов. Ко второму чтению законопроект будет готовиться в сокращенные сроки.

14:22 В повестку дня включен проект Закона «О концессии» (№1046). Законопроект рассматривается по сокращенной процедуре.

Представляя законопроект, председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что он направлен на организацию успешного управления объектами государственной собственности.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О концессии». «За» такое решение проголосовали 293 парламентария. Ко второму чтению законопроект будет готовиться в сокращенные сроки.

13:47 Что касается проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности» (№1071), то его в первом чтении поддержали 283 народных депутата.

Глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, которые был докладчиком, сообщил, что целью законопроекта является обеспечение развития, повышения инвестиционной привлекательности, а также создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности.

13:30 Также в повестку дня включен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности» (№1060) народные депутаты включили в повестку дня. Законопроект рассматривается по сокращенной процедуре. По словам автора проекта, что закон защищает предпринимателей от произвола чиновников, совершенствуя существующее законодательное поле в сфере лицензирования хозяйственной деятельности.

За данный законопроект проголосовали 282 парламентария - решение принято.

13:17 Проект Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» (№1055-1) в первом чтении поддержали 296 народных депутатов - решение принято. Законопроект ко второму чтению будет готовиться в сокращенные сроки.

13:01 В повестку дня пленарного заседания включены и рассматриваются по сокращенной процедуре проект Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» (№1055) и (№1055-1), согласно которому вносятся изменения в саму процедуру аренды имущества - через электронные торги. Авторы в пояснительной записке аргументировали необходимость законопроекта тем, что с помощью аукционов процедура упрощается, а коррупционные действия будут предотвращены.

12:09 В первом чтении альтернативный законопроект (№1054-1) поддержали 253 парламентария - решение принято. В заседании Рады объявлен перерыв до 12:30.

12:06 Проект Закона «О признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (№1054) и альтернативные (№1054-1), (№1054-2) включены в повестку дня пленарного заседания и рассматриваются по сокращенной процедуре.

Доложил законопроект председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Он сообщил, что проектом Закона исключается один пункт из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Как известно, ранее шесть нардепов от «Слуги народа» подали в Верховную Раду законопроект №1054 об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. В пояснительной записке говорится, что подобное ограничение не дает возможности инвестировать в украинские государственные предприятия, а некоторые из них и вовсе уже ликвидированные. Предполагается, что снятие ограничений на приватизацию поможет эффективнее управлять госпредприятиями и привлечь в них для развития как отечественные, так и зарубежные инвестиции.

Отметим, что в перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации находятся и десятки различных предприятий Николаевщины.

11:54 На рассмотрение Верховной Рады вынесен проект постановления «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии» (№2127). Проект Постановления рассматривается по сокращенной процедуре.

Верховная Рада 341 голосами поддержала проект постановления «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии», которым распущен весь состав ЦИКа.

11:30 Для участия в утреннем заседании Верховной Рады зарегистрировались 378 народных депутатов.

Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня пленарного заседания проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по обличителям коррупции (№1010) и приступили к его рассмотрению по сокращенной процедуре.

Доложил законопроект Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. Данным законопроектом предусматривается усиление защиты лиц, разоблачающих коррупцию и выплату им вознаграждения.

С содокладом выступила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская. По ее словам, Комитет рекомендует поддержать данный законопроект за основу.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по обличителей коррупции поддержали в первом чтении 283 народных депутата. Ко второму чтению законопроект будет готовиться в сокращенные сроки.