В Николаеве возле заправки загорелся автомобиль – проезжающие мимо полицейские потушили пожар

Ранним утром в пятницу, 13 сентября, в Николаеве произошел пожар автомобиля недалеко от АЗС.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

Наряд реагирования полиции охраны во время патрулирования, недалеко от АЗС, расположенной в Заводском районе, увидели припаркованный автомобиль, из-под капота которого шел дым.

- Времени колебаться не было, поэтому действовали быстро, чтобы не дать возможности распространению огня, - рассказал полицейский-водитель наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Артем Дехтярь.

Полицейские охраны быстро ликвидировали пожар.

- Мы воспользовались огнетушителем, который находился в нашем служебном автомобиле, - отметил младший инспектор наряда старший сержант полиции Владимир Ракчеев.

Оказалось, что припаркованный автомобиль принадлежит работнику автозаправочной станции, который в этот момент отдыхал.

- Я даже не подозревал, что в моем автомобиле есть неисправности, которые могут привести к пожару, - удивлялся владелец транспортного средства.

«Оперативность и профессионализм действий сотрудников полиции охраны обеспечили избежание возможных последствий пожара, который мог спровоцировать взрыв на АЗС», – отметили в управлении полиции охраны.

Напомним, что ранее на Николаевщине на ходу загорелся автомобиль – его успели уберечь от полного уничтожения огнем.