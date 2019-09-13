В Николаеве возле заправки загорелся автомобиль – проезжающие мимо полицейские потушили пожар

Ранним утром в пятницу, 13 сентября, в Николаеве произошел пожар автомобиля недалеко от АЗС.
Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.
Наряд реагирования полиции охраны во время патрулирования, недалеко от АЗС, расположенной в Заводском районе, увидели припаркованный автомобиль, из-под капота которого шел дым.
- Времени колебаться не было, поэтому действовали быстро, чтобы не дать возможности распространению огня, - рассказал полицейский-водитель наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Артем Дехтярь.
Полицейские охраны быстро ликвидировали пожар.
- Мы воспользовались огнетушителем, который находился в нашем служебном автомобиле, - отметил младший инспектор наряда старший сержант полиции Владимир Ракчеев.
Оказалось, что припаркованный автомобиль принадлежит работнику автозаправочной станции, который в этот момент отдыхал.
- Я даже не подозревал, что в моем автомобиле есть неисправности, которые могут привести к пожару, - удивлялся владелец транспортного средства.
«Оперативность и профессионализм действий сотрудников полиции охраны обеспечили избежание возможных последствий пожара, который мог спровоцировать взрыв на АЗС», – отметили в управлении полиции охраны.
Напомним, что ранее на Николаевщине на ходу загорелся автомобиль – его успели уберечь от полного уничтожения огнем.