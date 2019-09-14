Глава СБУ Баканов заявил, что Зеленский ему не звонил с просьбами разобраться с «чертями»

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что президент Владимир Зеленский часто ему звонит, но ни разу не звонил, чтобы спросить о каком-то «черте».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Баканов на вопрос, звонит ли Зеленский относительно «чертей» ответил:

- Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил.

По словам Баканова, он доволен работой Зеленского за первые несколько месяцев президентства. В то же время, Баканов сказал, что сосредоточен на своей работе в СБУ.

Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

Напомним, 10 июля в Киевской области у Президента произошел спор с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, во время которого Зеленский сказал:

- Сейчас позвоню Баканову (руководителю СБУ) по поводу этого черта.

Затем 6 сентября Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий из-за драки в Бориспольском горсовете.