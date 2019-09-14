США планируют увеличение объемов военной помощи Украине, - Минобороны Загороднюк

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше поддерживать реформы Украины в сферах обороны и безопасности, а в следующем году планируется увеличение объема помощи.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Facebook.

«Соединенные Штаты Америки подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности», - написал он.

Также министр отметил, что с начала сентября был проведен ряд встреч с американскими партнерами, в ходе которых были решены все вопросы и подтверждена приверженность реформам.

По итогам встреч стало известно, что до конца 2019 года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется его увеличение.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности. Ранее Администрация президента США приостановила оказание Украине военной помощи. Это произошло после поездки президента США Дональда Трампа на саммит «G7», где глава Белого дома попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу «Инициатива содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что выделенные деньги «используются наилучшим образом в интересах США».