Зеленский на международном форуме сыграл в пародии «Квартала 95» – ему дали роль переводчика

На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил «Квартал 95».

Об этом сообщает «Левый берег».

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

Юрий Великий, который заменил Зеленского в «Квартале», пригласил Президента Украины на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя.

Также в рамках ужина выступили два специальных гостя – исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - президент) в сериале «Карточный домик» Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

Напомним, ранее глава СБУ Баканов заявил, что Зеленский ему не звонил с просьбами разобраться с «чертями».