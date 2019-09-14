Президент Зеленский наложил вето на законопроект о новом Избирательном кодексе

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о новом Избирательном кодексе.

Об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Отметим, что до этого, 28 августа, экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом Избирательном кодексе.

Суть нового Избирательного кодекса в следующем: на замену пропорциональной системе по закрытым партийным спискам и мажоритарке придут открытые партийные списки с региональными округами. Поэтому вместо более двухсот одномандатных округов будет 27 региональных. В каждом округе партия сформирует свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера, чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.

В представлении Президента говорится, что докладывать предложения при рассмотрении Избирательного кодекса на пленарном заседании Рады будет его представитель в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает «Зеркало недели».

«Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур», - сказано в тексте предложений.

В частности, указывается, что Кодексом декларируется модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Однако анализ положений Кодекса, которыми определяется порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для вывода о «фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками».