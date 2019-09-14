В Конституции Украины не будет особого статуса для Донбасса, - министр иностранных дел

Обязательства, взятые Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, не предусматривают особого статуса для Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».

- Тезис, который постоянно продвигают в России, сводится к тому, что Украина должна внести изменения в Конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму – кстати, она записана на русском языке, что Украина взяла обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине, - пояснил он.

- Мы хотим донести этот тезис стороне за линией соприкосновения, дать понять, что шанс их развития – децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов, - подчеркнул министр. - Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы и на оккупированном Донбассе.