Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд – кредит будет рассчитан на три года, - Bloomberg

Украина собирается договориться о новом займе в размере около 5 млрд. долларов США от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Новая программа будет, скорее всего, рассчитана на три года, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Украину, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Ранее МВФ сообщил, что намерен продолжить переговоры по сотрудничеству с Украиной во второй половине сентября - после назначения нового Кабмина.

В октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. Новая программа с запрошенным доступом $3,9 млрд послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

В последний раз представители миссии были в Киеве 21 мая 2019 года, в день роспуска Верховной Рады 8-го созыва. Неделю спустя миссия встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Фондом.