Большинство украинцев доверяют деятельности Зеленского и его команды, - опрос

77,3% украинцев доверяют деятельности Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает нардеп от «Слуги народа» Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные опроса Центра Разумкова, который проводился с 6 по 11 сентября.

Так, согласно опубликованным данным, также высокой рейтинг доверия у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (69,7%). Премьер-министру Алексею гончаруку на данный момент доверяют 40,2%, главе партии «голос» Святославу Вакарчуку – 40,1%, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 21,5%, министру внутренних дел Арсену Авакову – 20,2%, экс-премьер-министру Владимиру Гройсману – 19,8% и бывшему президенту Петру Порошенко – 13,0%.

Также нардеп опубликовала рейтинг доверяя к органам власти. Согласно ее денным, Президент (79,4%) и ВСУ (73,6). Новому Кабинету министров доверяет 56,9%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 64,2%, Нацгвардии – 64%, Государственной пограничной службе – 62,5%, Национальной полиции – 51%, Генеральной прокуратуре – 24%, НАБУ – 23,1.

Также народный депутат Александр Дубинский опубликовал таблицу доверия/недоверия к различным политикам.

Отметим, что согласно опросу, проведенного социологической группой «Рейтинг» в августе 2019 года, половина опрошенных граждан Украины (50,5%) в августе 2019 года впервые за годы замеров с 2004 года отметили, что события в стране развиваются в правильном направлении.