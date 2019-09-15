В «Слуге народа» заявили, что ветированный Зеленским Избирательный кодекс будет пересматриваться

Принятый Верховной Радой и ветированный президентом Владимиром Зеленским Избирательный кодекс ( который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарки) будет пересматриваться.

Об этом в интервью LB.ua заявил одни из лидеров «Слуги народа», народный депутат Александр Корниенко.

– У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной, - отметил Корниенко.

– Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать, - добавил также он.

Напомним, 14 сентября Зеленский наложил вето на законопроект о новом Избирательном кодексе

Как известно, 11 июля нардепы во втором чтении накануне внеочередных парламентских выборов после ряда провальных голосований приняли новый избирательный кодекс с открытыми списками. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную Раду и Президента.