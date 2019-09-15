«Здоровье детей, спорт и культурная дипломатия»: Первая леди Украины рассказала, какими проектами планирует заниматься

Супруга президента Украины Елена Зеленская собирается поддерживать спорт, сферу здоровья детей и проекты культурной дипломатии. Она несколько месяцев выполняла представительские функции, но сейчас хочет выбрать для себя близкие гуманитарные миссии.

Об этом Елена Зеленская заявила 13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), сообщает пресс-служба главы государства.

- Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы... Сегодня моя премьера – это мое первое публичное выступление в роли жены президента, – сказала супруга украинского лидера.

Она отметила, что тема нынешней встречи YES – это «Счастье сейчас».

- И это как нельзя лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что лично для меня счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу же воплощать свои мечты, – заявила Зеленская.

Первая леди рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это «здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей».

Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, ее интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

- Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки, – добавила она.

Напомним, ранее Елена Зеленская заявляла, что её муж станет «слугой народа», а не «марионеткой олигарха».