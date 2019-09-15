«Есть деструктивные элементы», - глава СБУ рассказал, что ему известно о «путче Порошенко» и угрозе жизни Зеленскому

Глава СБУ Иван Баканов сказал, что ему известно о «путче Порошенко» и об угрозах жизни президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал во время форума YES (Ялтинская Европейская стратегия), передают «Украинские новости».

- К сожалению, есть деструктивные элементы, которые не позитивно настроены. Но мы, конечно, проводим разные оперативные меры — ответил Баканов на вопрос о «путче Порошенко».

По его словам, в СБУ есть целый департамент, который занимается данными вопросами. Он также отметил, что не может разглашать информацию о том, кто именно является «деструктивными элементами» и чем они занимаются.

- Если взять наших партнёров из ФБР, ЦРУ, Ми5 — им вообще запрещено общаться с журналистами. Поэтому я ответил максимально объемно и конкретно — подчеркнул Баканов.

Он также прокомментировал слова украинского лидера в фильме о 100 первых днях его президентской деятельности о том, что его жизнь неоднократно подвергалась угрозам. Баканов добавил, что не может это отрицать, но более полную информацию также нельзя сообщать СМИ.

Напомним, на первом заседании Верховной Рады девятого созыва журналисты подловили нардепа от «Слуги народа» Лизу Богуцкую за написанием кому-то сообщения, в котором она объяснила причину, почему глава МВД Арсен Аваков останется на должности. В сообщении, которое Богуцкая писала кому-то в мессенджере на смартфоне, говорится о путче, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.