США обвинили Иран в нападении на крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после того, как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны были атакованы с дронов. При этом в США заявили о причастности Ирана к этой атаке.

Об этом сообщает ВВС, передает «Новое время».

Всего добыча нефти сокращена на пять миллионов баррелей. В свою очередь, глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в атаке на НПЗ Иран.

«Иран причастен к более чем 100 атакам на Саудовскую Аравию, в то время как Рухани и Зариф говорят о дипломатии. Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии. Никаких доказательств причастности Йемена к атакам нет», — заявил Помпео.

В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что обвинения в атаке Ирана на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, выдвинутые США, лишены оснований.

«Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, накануне на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники.