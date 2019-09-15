Кабмин сегодня подаст в Раду проект Госбюджета на 2020 год, - премьер Гончарук

Кабинет министров сегодня подаст в Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.

Премьер сообщил, что в течение двух недель Кабмин также подаст в Раду программу деятельности правительства.

- Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение двух недель должны подать в ВР программу деятельности правительства, - заявил Гончарук.

В проекте бюджета 2020 предусмотрено, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 4723 гривен. Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен.

Также в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар. Глава Минфина Оксана Маркарова отметила, что курс не в бюджете, он закреплен в макропрогнозе.

- В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указанный в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он находится на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет, - заявила Маркарова.

В то же время Гончарук добавил, что проект государственного бюджета на 2020 год для второго чтения внесут в Верховную Раду до 2 ноября.

- На подготовку бюджета идет больше чем полгода. у нас на это было 2 недели. Это означает, что прогнозируя следующий год, мы все еще базируемся на тех цифрах, которые были оценены весной. Поэтому не удивляйтесь, что в этом бюджете будут цифры такими, какими они были прогнозируемые по состоянию на весну. Мы ожидаем, что в октябре между первым и вторым чтением Минэкономики спрогнозирует ситуацию на следующий год и мы внесем коррективы в бюджет, который будет подаваться, - заявил премьер.

Премьер-министр добавил, что в уточненный проект будут внесены идеи президента Владимира Зеленского, которые анонсировались в предвыборной программе.

- Не удивляйтесь, что этот бюджет не учитывает подавляющее большинство тех идей, с которыми выходила программа президента на выборы. Нам надо дождаться пока парламент примет программу деятельности правительства, необходимые законы за сентябрь и октябрь. Они будут нами учтены, когда мы будем подавать вторую итерацию - уже более подготовленную до 2 ноября, - пояснил он.

Также Гончарук подчеркнул, что правительство планирует уменьшить дефицит государственного бюджета. Премьер отметил, что это является среднесрочной целью.

- Уже в этом проекте госбюджета вы сможете увидеть уменьшение дефицита государственного бюджета. Это означает, что и команда президента, и правительство, намерено уменьшать долг, который сегодня имеет государство. То есть мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наши расходы будут равны нашим доходам. Это наша среднесрочная цель. Мы не можем этого достичь за один год или за два. Но в этом новом бюджете дефицит будет еще меньше, чем в прошлом, - заявил Гончарук.

Отметим, что проект госбюджета на 2020 год, согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, должен быть внесен в Верховную раду до 15 сентября.