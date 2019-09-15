Экс-замглавы Нацполиции Аброськин обвинил бывшего нардепа Семенченко в убийствах 20-летней давности

Экс-первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин обвинил экс-нардепа и военного Семена Семенченко в пытках и убийстве в девяностые годы.

Об этом Аброськин написал в Facebook.

Такое обвинение стало ответом на ранее опубликованные обвинения от Семенченко. Последний обвинял Аброськина в «незаконных приказах Порошенко» и «репрессиях против участников протестов» в 2017-2018 годах.

«Да, я - тот самый капитан милиции, который в 1995-1999 годах искал этого гада за убийство в Севастополе. Тот самый капитан, который получил два замученных и убитых трупа. Я - тот именно тот капитан, который просил РФ отдать этого гада, я - тот, кто туда выезжал в 2000 годах за ним, но не отдали. Да, я - уже генерал, но тот же Севастополец, который этого гада догонит», - написал Аброськин.

Противостояние между людьми происходит уже почти три года