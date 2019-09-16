«Там не было команды»: Интервью с экс-замглавы Николаевской ОГА Евгением Шевченко

Евгений Шевченко С момента скандального увольнения Евгения Шевченко с должности заместителя главы Николаевской ОГА прошло уже немного больше пяти месяцев. Когда это произошло, Шевченко написал большой пост на своей странице в Facebook, где заявил о коррупционных схемах в ведомстве, а главу облгосадминистрации Алексея Савченко обвинил в «провальных достижениях». В ответ в ОГА заявили, что Шевченко не справлялся с возложенными на него обязательствами и раскритиковали за провалы в работе. После этого об этой ситуации уже почти никто не вспоминает.

В интервью «Преступности.НЕТ» Евгений Шевченко рассказал, что стало причиной его увольнения, почему он не провел обещанную пресс-конференцию и хотел бы он вернуться на свою должность в ОГА.

– Вы полгода безработный. Как поживаете, какие планы?

– Безработным, конечно, плохо быть. Уделяю по максимуму время семье. Но, планы оптимистические. Всё же опыт работы есть. Знаю, хочу, могу. И, надеюсь, что буду в дальнейшем работать. Возможно, ОГА или горсовет…

– Вы надеетесь найти себя в госуправлении?

– Я надеюсь, что придет новый, адекватный руководитель, с которым я очень хотел бы пообщаться. Рассказать, как сегодня обстоят дела во многих департаментах, которые я курировал. Рассказать свое дальнейшее видение.

– Вы довольно скандально уходили с должности. Мы помним ваше заявление о положении дел в ОГА, последующий ажиотаж. Вы грозились тогда подать в суд, восстановиться в должности. Чем всё в итоге закончилось?

– Самое главное из того, что «закончилось» – больше не работает тот руководитель. По поводу всех заявлений, они имеют место быть. Я написал это публично в Facebook, и руководителя с того дня нет. Я надеюсь, также не будет некоторых заместителей и директоров департаментов, которые там работают. Поэтому, мне хочется новому руководству рассказать о том коллапсе, который там происходит. А там на сегодня происходит очень много неправильного. Многие люди сегодня приспосабливаются и работают «по-старинке».

– Что с вашим судом по восстановлению?

– Вы знаете, как меня уволили. Не по своей воле я полетел в Барселон, наверное, руководитель считал, что замгубернатору по социальным вопросам больше нечем заняться, чем ездить, искать Шварценеггера. Хотя тут, по-моему мнению, кроется тайна – отвести взгляд от других глобальных проблем области. Потому и была придумана такая история. И когда я летал в Барселону, почти год назад, спустя 6-7 месяцев, вы знаете, какое было давление… Непонятно почему меня пригласил заместитель главы ОГА, за два месяца до выборов Президента и сказал: «Пиши заявление». Когда я спросил о причине – мне никто не ответил. Корень этого всего кроется в том, что я отказывался делать «выборы» и участвовать в…

– Вы упомянули свою поездку с целью поиска «Конана Варвара». Вас заставляли? Вы не могли отказаться? Почему вы молчали, когда это происходило?

– После этой пресс-конференции, которая проходила в пятницу, когда мой руководитель сказал, что его заместитель летит в Барселону, все подумали, что это – шутка. А мне руководитель сказал: «Либо ты летишь в Барселону, либо сейчас пишешь заявление об увольнении».

– Вы выбрали «промолчать» и полететь в Барселону.

– Я исполнял то, что он говорил, хотя и понимал, что это маразм. Замгубернатору надо заниматься не ловлей Шварценеггера и Конана Варвара, а совсем другими вопросами.

– И всё же, что с вашим судом о восстановлении?

– Состоянием на сегодняшний день я подал в суд документы, но учитывая статью, по которой меня уволили… В Барселону я летел транзитом через Стамбул, два часа был там. И, как сказали в СБУ, я не сообщил, что лечу через Стамбул. Но из-за этого меня уволили, суд в Николаеве прошел. Он вынес решение не удовлетворять мою жалобу. Сегодня документы отправлены на апелляцию… Потому, я думаю, что суд, рассмотрев все факты, примет решение.

– Давайте вернемся к тому, как вас назначали на должность вице-губернатора. Можете вспомнить, кто именно предложил вам занять этот пост.

– Это был явно не Алексей Савченко. Это был комплекс договоренностей, происходивших в тот момент. Когда сняли Сенкевича. Там были и Казакова, и народные депутаты.

– Расскажите подробно ваше видение о том, как это произошло?

– Кто с кем договаривался, мне трудно говорить, потому что меня там не было. Я знаю одно, что мы с Татьяной Викторовной (Казаковой, – ПН) говорили на эту тему, она мне сказала, что ситуация вот такая. Там было не только мое увольнение, были вопросы, и не по работе, а к персоналиям. Анна Ильинична (Деркач, экс-начальник управления образования Николаевского горсовета, – ПН), и Бондаренко Сергей Николаевич (экс-начальник департамента социальной защиты населения Николаевского горсовета, – ПН). Хотя я считаю, что эти люди – профессионалы. Спустя время есть чем сравнивать. Они очень профессиональные. А что касается договоренностей, они там общались. Из последних разговоров поступило такое предложение…

– От кого конкретно?

– А общался тогда с нардепом Давидом Макарьяном.

– Вы хотите сказать, что Давид Макарьян формировал команду ОГА, если от него вам поступил предложение?

– Нет, оно поступило только мне. Что касается остальных – я не могу сказать. Но это было явное предложение.

– Савченко выполнял рекомендации Макарьяна?

– Не могу говорить за остальных, у меня был разговор. Я три года работал замом мэра, вопросов не было вообще никаких. Замгубернатора – это своего рода повышение, что дало мне стимул, но мои документы согласовывались 4 месяца.

– По какой причине?

– До конца не готов сказать, но мне кажется, что причина была.

– Перед тем, как давать документы, вам поступило предложение от народного депутата, с которым вы давно знакомы, вы для себя взвесили все «за» и «против» и приняли решение идти туда. Можете вспомнить первый разговор с руководителем, к которому вы шли работать заместителем? О чем вы говорили, какие условия?

– Я заходил работать советником по социальным вопросам, курировать социальный блок. Понятно, не имея подписи, полномочий, которые есть у заместителя, мы поговорили, договорились. Он пригласил начальника отдела кадров и сказал готовить документы на назначение.

– Какие задачи ставились? Направления, движения?

– Задачи самые главные ставились, потому что он понимал, что социального блока нет вообще. После того, как ушел Киндратьев, еще полгода это направление курировал Бонь. Но курировал так… «числился». Там не было ни главврачей, ни директоров департаментов, ни начальников управлений. Там была масса вопросов. И когда появился я, многие с облегчением вздохнули, потому что есть человек, который будет курировать. Но 4 месяца я работал в статусе советника. Мои документы, по каким-то причинам, то лежали в одном месте, то в другом, не согласовываясь. И только 2 мая официально был назначен на должность заместителя.

– О чем был ваш первый разговор?

– Мы познакомились раньше, когда я был заместителем мэра. Разговор был о том, что проблем действительно очень много, блок у нас самый тяжелый и самый серьёзный, самое большое количество людей и учреждений, самый большой бюджет и куча государственных программ, которые надо исполнять. Первое время я, конечно же, вникал в эти вопросы, процессы, ну а дальше очень важный вопрос кадровой политики, которой не было вообще. Главврачи по два года не были назначены. Мы это всё сделали. Директоров департаментов назначили. Сделали новое управление – семьи, молодёжи и спорта.

– Что для вас было решающим в выборе места работы?

– Карьерный рост. Всё-таки проработать в ОГА, замом мэра, я считаю, что у меня есть опыт. Я хотел нормально работать на нормальных условиях. Честно, правильно, открыто, что и делаю, в принципе.

– По итогам этого разговора у вас сложилось впечатление, что ваш будущий руководитель расположен к такой работе?

– Конечно. Сначала у меня не было никаких вопросов. Были задачи, и они все исполнялись. Тут всё очень просто. Есть госпрограммы, законопроекты, по которым надо двигаться. Есть программы, на которых все области нашей страны реализовывают: медицинская реформа, социальная. Мы должны двигаться. Когда я пришел, область по многим показателям была «внизу».

– Вы упомянули кадровый вопрос, а именно что многое зависит от кадров. Вам навязывали кадры? Или вам дали право самому принимать решение по назначению директоров департамента?

– С самого начала «навязки» не было, и я считаю, что это очень правильно, когда руководитель говорит: «есть направление – нужен результат». Конечно же, я согласовывал все кадры с руководителем, я подбирал кадры, подавал разные кандидатуры, потом рассказывал про каждого человека, убеждал, говорил. Но у нас всегда были назначения на основании конкурса. Поэтому у всех была возможность открыто и публично рассказать о себе и своей программе.

– В самом начале вашего взаимосотрудничества, если говорить о коммуникации, был ли доступен руководитель и всегда ли он отвечал на звонки. Можно ли было к нему «достучаться», если это было необходимо?

– Это одна из глобальных проблем, потому что иногда даже заместителю непросто попасть или позвонить. Особенно, когда есть «быстрые», глобальные вопросы, которые надо согласовать. Это было тяжело, и чем дальше – тем тяжелее. И такое было не только у меня, а у всех заместителей, в том числе и у глав районов, у которых даже не было мобильного телефона главы администрации. Я считаю, что это неправильно.

– Во всех бизнес-отношениях «руководитель-подчиненный» всегда появляются первые сигналы, первый «ласточки», которые говорят о том, что события развиваются в неправильном направлении. В вашем случае, что это были за события, какие сигналы?

– Мне кажется, что самый главный сигнал был о том, что меня согласовывали 4 месяца. Не буду утверждать, но мне кажется, что будь воля руководителя, меня бы согласовали гораздо раньше.

– А если говорить после вашего назначения, возможно, вам поручали выполнять задания, которые вам не нравились?

– Очень много документов заходят с министерств, которые надо обязательно выполнять. А что касается «ласточек», мне кажется, что бывший руководитель сильно много обращал внимание на Facebook, ботов и троллей. Надо было реагировать по-другому.

– Т.е. вам приходилось отчитываться за комментарии, которые писали в Facebook?

– Да. И это тоже. И не только отчитываться, но и выполнять. И когда дело доходило до решения вопроса, доходило до того, кто написал, а там всё оказывалось совсем по-другому. Когда я работал замом мэра, и когда выставляют фотографию с гнилой картошкой и пишут, что в этом саду сегодня накормили детей. Едешь в этот сад, проверяешь, смотришь, вызываешь поставщиков, ФОП-ы и так далее, а оказывается, что это неправда. Написать что-то очень просто, а потом разбираться… Для этого есть другие люди. Заместитель губернатора должен заниматься глобальными вопросами, программными. Это область, районы. Я поставил себе задачу, хотел поехать во все районы и посмотреть все заведения, которые есть у меня в подчинении. Я поехал и сделал это. Надо работать «в поле», видеть, что происходит, а не читать в Facebook, а потом комментировать. А проблем действительно очень много. И они есть до сих пор.

– Если говорить о самых глобальных проблемах, о чем идёт речь?

– Их очень много. Начиная от пожарной безопасности в интернатах и школах и заканчивая состоянием больниц в районах… Было очень неправильно во время формирования бюджета, когда мои департаменты готовили очень много писем с просьбой о выделении средств на департамент финансов, на главу администрации, о том, что проблема есть «там и там», показывали их.

Очень жаль, что бюджет формировался вообще без меня. Но я говорю не за бюджет 2017 года, потому что там я еще был советником, а говорю за 2019 год. Я считаю, что нельзя выделять деньги на строительство, если у тебя есть незавершенные объекты. У нас их куча в этом году, но почему-то выделяются деньги на новые. 50 миллионов, которые выделили в 2019 году на спортплощадки. Я не спорю, что они нужны. Но у нас не закончен шахматный клуб, дом ребенка, музей Верещагина, объекты в школе Высшего спортивного мастерства.

– Амбулатории.

– Была государственная программа…

– Но они ведь тоже незаконченные?

– Та часть, которую мы формировали, а это 14 штук, они закончены.

– Но не открыты.

– Тут очень важный вопрос. Я могу с уверенностью на 200% заявить, что мы и облздрав сделали всё. При подаче всех документов на строительство, облздрав к этому отношения не имеет. Почему их строили так долго, как их строили, выделение земли, геология, геодезия, для этого есть свои департаменты.

– Сейчас в населенных пунктах говорят о том, что амбулатории не открыты, потому что нет врачей, нет персонала. Как можно было тогда строить амбулатории, не обеспечив их персоналом?

– Если не ошибаюсь, по врачам была загруженность 57-58% всего. Т.е. нехватка кадров — это очень важно. В амбулатории должны приезжать молодые специалисты, чтобы работать в нормальных условиях, с нормальной зарплатной. Это целый комплекс вопросов, в котором не уйти от оптимизации.

–Вы считаете, что областное здравоохранение отработало на 10 из 10?

– Конечно же, есть вещи, которые мы не успели, но на твердую 9 отработали точно. Хочу сказать за здравоохранение и соцзащиту, хорошо отработал спорт. Не могу сказать то же самое об образовании, потому что те проблемы, которые были в прошлом году, остались и в этом же. Мне кажется, тут вопрос к руководителям департамента. Старыми мыслями мыслит руководитель в плане реализации программ и нет креатива, «моторчика». Сегодня область третья снизу в подготовке к 1 сентября. Это касается и города, и области.

– Это по книгам?

– По всему. Это Новая украинская школа. Урок того года ни к чему не привел.

– В чем главная причина проблем в департаменте образования?

– Там была проблема серьёзная с закупкой мебели к Новой украинской школе. Там были сертифицированы только три фирмы, которые могли производить эту мебель. А так как у нас в Украине много областей, и по очередности мы были, так скажем, не на первом месте.

–Не напоминает ли это вам какую-то коррупционную схему?

– Не могу сказать, но почему-то было только три фирмы с «грифом» и имели сертификат. Потому и не успели закупить мебель к первому сентября.

– Вы перечислили ряд объектов, шахматный клуб, дом ребёнка, музей Верещагина. По сути, это всё объекты, которые были в вашем подчинении, гуманитарная сфера. Что помешало отстоять эти объекты, если вы считаете, что они так важны для завершения?

– Они были в подчинении департамента, да, но было управление капитального строительства.

– Вы хотите сказать, что в ОГА каждое управление, каждый департамент живет своей жизнью?

– Каждый должен заниматься своим делом. Врачи – лечить, учителя – учить, а строители – строить. Поэтому, если говорить за дом ребенка, то да, у нас заказчиком было управление капитального строительства. Или Верещагина. Повторюсь, мы написали не одно письмо по поводу выделения денег.

– Не считаете ли вы, что сделали очень мало для того, чтобы отстоять этот вопрос, как заместитель?

– Не считаю. Я работал заместителем не то, чтобы там «на корочке». Принимались решения, глобальные, хотя «вот такая» была кипа документов. Вы помните скандал, когда господин Кушнир озвучил, что: «так плохо отработали, что инсулина нет». Так у нас есть три письма на и.о. министра здравоохранения, на департамент финансов, на него (Александра Кушнира, – ПН) в том числе, что мы просим предусмотреть финансирование инсулина на 2019 год. Но этого никто не увидел, а потом, когда «петух клюнул» кое-кого в одно место – начали искать крайних. На самом деле, работа очень простая. Есть письма, совещания, на которых эти вопросы подымаются.

– Когда вы это осознали?

– Оно нарастало, и в какой-то момент ты понимаешь, что стучишься в закрытую дверь, а тебе говорят «подожди». А потом оно накапливается и ищут крайнего. Главное не то, что я, а есть еще директора департаментов, которые тоже стучатся, пишут, говорят. Но о чем можно говорить, если на сегодняшний день департамент соцзащиты где находится? А там целых три адреса.

– Не считаете ли вы, что эта ситуация, которая продолжается, с ваших слов, больше года, и все эти люди – прошлое, которое должно уйти? Потому что вы не способны проконтролировать выполнение поставленных задач.

– Способны, но с нормальным, адекватным руководителем.

– Руководителя нет уже полгода. Что мешало это сделать, сейчас, до этого? Выйти и публично озвучить эту проблему или стучаться к премьер-министру, министрам, Президенту?

– Стучались везде. Но не достучались.

– Жить в кабинетах? В министерствах?

– А при чем здесь министерства, если эти вопросы касаются области. Которые можно на местном уровне решить. Это не программы государства.

– Инсулин, который вы упомянули. Вы озвучили о том, что было написано три письма на министерства. Что мешало руководителю департамента или вам как заместителю поехать к министру на прием и услышать ответ?

– Мы услышали ответ, о том, что, учитывая программу децентрализации – ищите деньги у себя. И для этого было написано не одно письмо: и на Кушнира, и на главу администрации, и на департамент финансов. Деньги нужно искать у нас. Не в охране здоровья, в которой их нет, потому что там приходит субвенция, которая расходуется, в основном, на зарплаты, электроэнергию и т.д. А письма были, и в двери стучались. Но просто кому-то это было невыгодно.

– Вы считаете, что достаточно просто написать письма?

– Не только их, но и совещания были, и разговоры были…

– Мы видим, что есть в проблема что в городе, что в области в гуманитарной сфере. Мы видим стадион в парке «Победа», видим спорткомплекс «Зори», «Искру», постоянные войны. Вы там четко говорите, что есть видение о том, что нужно передать. Почему это не передано?

– Я, если не ошибаюсь, раз пять был в Киеве с делегацией по вопросу стадиона в парке «Победа».

– Какой итог?

– Итог в том, что, когда мы определились, замминистра Греба, мы пожали руки и нам сказали: «мяч на вашей стороне, на стороне города, подготовьте пакет документов и приезжайте». Это было совещание в конце ноября. И после этого почему-то городская власть…

– Почему областные власти, когда приезжал Гройсман и журналисты присутствовали на открытой части, эти вопросы не подымались. Почему, когда дважды приезжал Президент, эти вопросы так же не подымались. Ваше экспертное мнение?

– Потому что как можно поднимать вопросы, когда Президент приезжает и открывает школу фехтования и уезжает? Почему он здесь не решил, потому что начинают появляться разные бюрократические моменты, непонятные вещи. Этот вопрос надо было решить еще тогда. Также, как и со спорткомплексом «Зори». Президент сказал, что её передадут, но она до сих пор не передана. Поэтому вы правильно сказали, там должен был быть профильный заместитель, начальник управления. Надо было ехать и «добивать». А сегодня это, может быть, никому не надо. Нет финансов или они просто затягивают. Но сегодня что по парку «Победа», что по «Заре» можно сделать всё.

– Когда прокуратура передавала здание управления культуры – оно не затянулось за годы. Когда у ГБР получил здание департамента здравоохранения, то это тоже не затянулось. Это была политическая воля Киева? Или это было заигрывание с силовиками?

– Возможно, была политическая воля. Что касается «Искры», то я считаю, что правильно было передавать городу еще тогда.

– Ваши заявления тогда были другие.

– Да, потому что это была позиция главы администрации. Я, проработав в городе, понимая бюджет города, видел, что с «Искрой» реально сделать какой-то детский центр, дом творчества.

– При 11 миллионах гривен за приобретение недостроя…

– «Искра» – это не недострой, а целое здание, в котором можно сделать нормальный проект и реализовать. Нужно передавать её городу и запускать проект.

– Но на комиссиях вы говорили иначе?

– Я говорил это, потому что был в «заложниках» главы администрации, да.

– А почему у главы администрации была такая позиция?

– Это я не готов сказать.

– Самодурство, или «Баба Яга против»?

– Меня в эти вещи никто не посвящал, но я вижу, что нынешняя позиция главы облсовета такая же. Непонятная. «Если есть у меня – дадим вам, только дайте что-то взамен». И иногда забываешь, что Николаев является частью Николаевской области. И если ты глава облсовета, так разберись с тем, что земля под ДОФом до сих пор принадлежит министерству обороны, которое не передает её уже на протяжении многих лет. В конечном итоге, мы не на рынке, мы должны сделать что-то для детей, для громады. Какая разница, какой это будет бюджет? А сегодня, оказывается, что «Искра» нам очень нужна. Для чего? «Шоб було?». Так происходит везде. Я считаю, что позиция: «мы – город, мы – область», эта война – это неправильно. Но это тянется уже много лет.

– За период независимости Украины кроме «Старофлотских казарм» в областном центре не построено ничего из объектов социального значения. И поэтому отдать городу, для того чтобы оно там стояло…

– Тут идёт сразу разделение. По ДОФ-у другая история, там земля до сих пор не передана. Если бы она была передана, был бы сделан проект.

– Народный депутат Александр Жолобецкий же заявлял, что вопрос с передачей земли решен.

– Насколько я знаю – не решен. А это архитектурная ценность. Проект стоит больших денег, его нужно согласовывать в Киеве.

– Вы не работает полгода, нет руководителя. Считаете ли вы, что ОГА является рудиментным органом и должна быть ликвидирована?

– Этот процесс уже происходит.

– Что вам удалось сделать на посту вице-губернатора? Назовите три конкретных примера.

– Три – это мало, конечно (смеется). В основном всё, что мы делаем – это наша повседневная работа, обязанность. Отремонтировать крышу, больницу – это всё работа, не достижение. Достижение ли покупка автобусов? Да, замечательная программа. Но их нужно еще больше купить. Дороги надо сделать. Программа покупки квартир участникам АТО. «Вiльна справа». Программа, которую мы сделали, и минрегион нас за неё хвалил, что мы всё-таки нашли возможность постройки дома семейного типа. Реализовали программу покупки квартир для детей-сирот в полном объеме.

– Определенный резонанс в обществе вызвала покупка квартир силовикам и судьям. Нужно ли покупать квартиры прокурорам, сотрудникам СБУ, судьям?

– Я думаю, если это приезжие, то, конечно, нужно. Но нужно это сделать более открыто. Если люди здесь работают, занимают должность, неважно – где. Я знаю, что уже второй или третий год квартиры чернобыльцам никто не покупает. Но приоритет пошел в другую сторону. Надо покупать квартиры сотрудникам ведомств, которым негде жить.

– Ваше отношение к конкурсам на замещение должностей начальникам коммунальных предприятий, больниц. Нужен ли этот конкурс?

– Я считаю, что да. До меня боялись проводить такие конкурсы. Боялись резонанса общественности. Мы объявили конкурс. Было очень много кандидатов. Все писали свои программы в открытом доступе. Мы приглашали СМИ, общественность, каждый мог задать вопрос, рассказать о своей стратегии на 3-5 лет. Ну не может быть у нас в области главный врач, работающий 2-3 года с приставкой и.о. Я сам работал в мэрии с приставкой и.о. и прекрасно понимаю, что есть разница между и.о. и руководитель. Когда человек 2 года работает как и.о., там и отношение другое. Почему не проводились конкурсы – не знаю. Мы провели, и сегодня, когда я уходил, было что-то около пяти больниц, где должны были провести этот конкурс. Я думаю, что уже провели.

– Назовите несколько позитивных моментов в работе вашего бывшего руководителя и команды, с которой вы работали.

– Там не было команды. Я работал в мэрии и у Гранатурого, и у Сенкевича. И там среди заместителей была команда. В ОГА её не было. Все заходили в кабинет к руководителю и думали, как бы из него выйти, чтобы тебя не наругали. Никто не имеет своего мнения. Вот я и начал потихоньку говорить своё мнение. Но команды там не было.

– Оцените конкретно результаты своей работы и областной власти.

– Свою работу оценивать я не буду, для этого есть руководители. Важна не моя лично работа, а работа блока. Каждый день – уйма документов, распоряжений, комиссий, формирований. Люди в социальной сфере отработали даже не на 5 из 5, а на 6 из 5.

– Ваша заслуга в этом есть?

– Учитывая, что там есть люди, которые там работают не 2, и даже не 3, 5, 10 лет, и когда я пришел, там было между собой много недопонимания, я сплотил коллектив. Результат приходит, когда есть командная работа. Как в футболе. Тренер не может сделать результат. Если нет командной работы, подстраховки, взаимоотношения, то не будет результата. Я считаю, что с этим мы справились. Люди профессиональные, ответственные, очень серьёзно подходят к своим обязанностям. В основном, блок отработал очень хорошо.

– Если говорить о других структурных подразделениях блока, там ведь тоже есть люди, которые работают вместе не один год. Вы можете оценить их работу?

– В связи с этим перераспределением всё было так поставлено, что ты отвечаешь за свой блок. Мне было очень странно услышать от одного из заместителей, что я не работал, работали они одни, но это пусть останется на его совести. Но я считаю, что новому руководителю ОГА нужно очень серьёзно подойти к вопросу кадров, и не бояться некоторым либо предложить написать заявление, либо перевести на другое место, потому что многие «не тянут». Мы не стоим на месте, у нас развивается страна, появляются новые технологии, появляется куча решений, которые необходимо принимать очень быстро. А многие привыкли работать «по бумажке». Нет креатива. Многие боятся подумать, реализовать что-то гораздо быстрее, добавить свою изюминку, не выходя за рамки закона.

– Вы себе противоречите. Вы говорите, что руководителям департаментов, замам было очень сложно попасть к главе ОГА, и в то же время вы говорите, что они отработали на 6 из 5. Вы хотите сказать, что это правильная стратегия, что они сами отвечают за свое направление, сами принимают решения?

– В 90% это касается госпрограмм. Когда мы не могли попасть к руководителю, мы работали по программам.

– Вы, с одной стороны, говорите: «я не понимаю почему город «не живет там» и не добивается того, чтобы им передали». Теперь у меня вопрос: «Почему вы, Ельчиева не жили там и не добивались решения проблемы со зданием для департамента соцзащиты?

– Если бы была нормальная коммуникация с главой ОГА, тогда бы вопрос решался. А не когда подымаются руки и говорят: «Это твой блок – решай проблемы, занимайся как хочешь».

– Так в чем разница между городом и областью? Вопросы ведь идентичные. Та же Ельчиева способна собрать митинг из девяноста человек и выйти в шапках зимой, если этим людям негде работать.

– Никто такие митинги бы не собирал.

– Это один из инструментов.

– Собирать митинг против своего же руководителя? И говорить о том, что проблема есть?

– Тогда молчать?

– Молчать? Никого это не устраивает. Люди, скрипя зубами это делали, хотя на совещаниях очень много было криков, разговоров, о том, что вы неспособны. Как говорится, «подставили подножку». А потом все галочки ставили, говорили «твой блок – ты не нашел» и разбирайся. А выслушать, помочь, дать задания в срок.

– Но это же вы делали то, что вам поручали, хотя и не были согласны с этим. Вы могли сказать: «нет, я этого делать не буду».

– Я был заместителем, когда это было выгодно главе ОГА. Но когда дело касалось каких-то глобальных вопросов, то у меня ничего не спрашивали. А когда ты пытался рассказать что-то другое, тебе говорили в другом тоне и совсем другими словами. Ты понимаешь, что это неправильно, а твое видение никого не интересует.

– Все хорошее – я, все плохое – они? Вы не считаете, что лично вы недоработали?

– За время работы, в дальнейшем, я понял, что я не то, что бы недооценил руководителя, и что дальше будет только тяжелее. Потому что, если есть вопрос, который надо решить – его надо решать.

Когда был Гранатуров руководителем аппарата, мы с ним добились, подготовили распоряжение, которое никто никогда не выполнял, хотя я считаю, что это правильно. Главный заместитель должен раз в неделю собираться с замами и подымать все вопросы. Но никто этого не делал. Кому-то это было неинтересно.

– Вы упомянули руководителя аппарата, Юрия Гранатурова. Почему он ушел, по вашему мнению?

– Он уже давно перерос и эту должность, и работу мэром. Он опытный руководитель, и мне кажется, что это теперь просто «не его».

– Как вам работалось с нынешним руководителем аппарата Александром Демчуком?

– Я с ним не работал. Он пришел – я ушел.

– Говорят, что он занял ваш кабинет.

– Правда.

– И что у вас был диалог с ним.

– Пообщались, да.

–Мужской диалог?

– Да, мужской. В кавычках.

– Знаете ли вы, почему вас решили уволить на самом деле?

– Когда мне первый зам «предложил» написать заявление, и я спросил причину, её никто не назвал. Вы помните ту страшную ситуацию по отрезанной ноге женщине. Тогда первый заместитель главы ОГА написал письмо на имя премьер-министра Владимира Гройсмана. Я тогда три раза был на кабминовской дисциплинарной комиссии, и она не увидела нарушений в моих действиях. Но здесь почему-то решили, что замгубернатора в этом виноват. Но это отдельная история. После этого, когда началось давление, пресс, переводы в архив, забрали кабинет, секретарей, выставили минимальную зарплату… Я считаю, что они этим унизили сами себя.

– После вашего увольнения и ваших заявлениях о нарушениях со стороны главы ОГА, его замов, связывались ли они с вами?

– Нет, я ни с кем не разговаривал. Там есть заместитель, с которым я проработал не один год, и мне даже никто не позвонил. Я имею в виду Валентина Гайдаржи. Он очень долго работал здесь, в мэрии, у нас нормальные, приятельские были отношения. Наверное, боялся, или боится чего-то.

– Вы ему звонили?

– Я не звонил.

– Но ждете, что он позвонит?

– А зачем? Смысла уже нет. Они считают меня, наверное, каким-то изгоем, человек, который пошел против системы. Много видел, слышал, знал. Повторюсь, я бы никогда в жизни не написал тот пост, если бы не была вылита на меня та грязь. От господина Боня и всех остальных, о том, как у нас всё плохо и давайте найдем крайнего – Шевченко. Все эти совещания, пресс-конференции, и так далее. Надо было найти крайнего – пожалуйста. Вот только ничего не поменялось. Шевченко уже пять месяцев нет, а так как был коллапс, так и есть.

– Какое продолжение ваших заявлений?

– Я написал пост. Думаю, проводить пресс-конференцию смысла уже больше нет, потому что нет руководителя. Надеюсь, новый руководитель, когда придет, сделает выводы и по заместителям, и директорам департаментов. Я с большим удовольствием хотел бы встретиться с новым руководителем, объяснить ситуацию, которая сегодня там происходит. Ну а дальше, если я буду нужен и интересен, то я готов работать и помогать.

– С вашей стороны прозвучали довольно серьёзные обвинения в адрес ряда лиц в ОГА. Вы написали заявления в правоохранительные органы?

– Я хотел их написать. Если бы руководитель остался, я бы написал заявление. А так уже не вижу смысла. Коллапс, который там произошел – накапливался годами. Надо приходить, перерубить и разгребать. Иначе после этого там останутся очень много приспособленцев, которые скажут, что всё хорошо, мы ж с новой властью, и будут делать все те вещи что делали. Не все, там много хороших, порядочных людей, как среди руководителей, так и среди замов.

– Была одна яркая история с увольнением начальника управления спорта. Это было при вас. Можете рассказать, как это происходило, и кто принимал это решение?

– Тогда у нас был отдел спорта, и было управление молодёжи. И когда из профильного министерства приходили задачи или документы, они делились на 2, а то и на 3 направления. А потом результата нет. У нас было решение, согласованное с главой ОГА, что нам нужно сделать управление молодёжи и спорта. Там был руководитель, с которым я общался еще ранее, в мэрии Александр Садовский. Я ему объяснил, предложил написать заявление на конкурс. Он этого делать не хотел, но позицию поддержал, и глава ОГА тоже с ним общался. В итоге он написал заявление. Мне было странно увидеть, что сегодня он тоже подал документы на конкурс. Это его право. Сегодня главный мой посыл – я знаю и хочу работать в нормальных условиях, с нормальным руководителем.

– Как вам кандидатура нового губернатора?

Я не могу сказать, так как не знаю этого человека. Если это решение принял Президент… Я много читаю Николаевские и не только издания. У нас есть плохой опыт Варяга, который приехал, но тут второй важный момент, если человек приедет и у него будет сильная команда – я считаю, что это не большая проблема.

– О чем вы жалеете за прошедшие 2-3 года?

– Всё что ни делается – к лучшему. Некоторые вещи я бы сделал по-другому. Я считаю, что информационно мы очень много проиграли. Это очень важно. Некоторые департаменты могли самовольно поехать, что-то сделать, никому про это не сказав. Нам надо было постоянно говорить о том, что мы сделали. А так получалось, что был сначала негатив, а мы потом «догоняли», оправдывались. А мы делали хорошие вещи каждый день. Умели готовить – не умели подавать.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»