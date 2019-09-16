Все воюют со всеми, - экс-политзаключенный Сенцов о ситуации в Украине

Недавний политзаключенный Олег Сенцов, которого Россия пять лет держала в заключении, рассказал, что ожидал увидеть большее количество положительных изменений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться», — написал он.

Освобожденный в рамках обмена украинских пленных на участников российской агрессии отметил, что в настоящее время сделал два предварительных вывода.

«Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю», — добавил он.

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

В ходе голодовки он стремительно терял вес. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние, но он отказывался прекращать голодовку.

Через 11 месяцев после голодовки Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, написал обращение к людям, которые за него переживали во время голодовки и объявил о ее прекращении.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.