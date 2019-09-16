«Там есть сумасшедшие люди, психически больные», - глава Офиса Президента о фракции «Слуга народа»

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает преувеличением слухи о его значительном влиянии на Президента Владимира Зеленского.

Об этом Богдан рассказал в интервью Би-би-си.

Глава ОП отметил, что лишь советует президенту, а решения Зеленский принимает самостоятельно.

- Моя задача - чтобы все ветви власти работали синхронно для достижения определенной цели. Я не могу кому-то диктовать ни кадровых решений, ни решений тактических, стратегических. Цели органам государственной власти ставит президент. Я контролирую, чтобы они синхронно двигались к достижению этой цели. Однако кадровые решения, тактическое достижения целей, тексты инструкций, постановлений и законов разрабатывают соответствующие органы. Я на это не имею никакого влияния, - подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что президентская фракция «Слуга народа» не является «ручной».

- То есть 254 человека, большинство из которых пришли не с твоего круга общения. Абсолютное большинство. Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди, - сказал Богдан, добавив, что часть людей пришли во фракцию «реально с Facebook».

- Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду.... Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такая психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать, - добавил глава Офиса президента.

Богдан также прокомментировал историю с «кнопкодавством» в Раде.

- Мы все считаем, что кнопкодавства - это зло. Но также мы все считаем, что «хайп» по двум людях - один пошел в туалет и попросил товарища нажать кнопку, - сказал он.

Напомним, что Богдан на День Независимости был на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук, которую праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое «пре-пати». Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Богдан «был неправ», предпочтя свадьбу в Сен-Тропе официальным мероприятиям в Киеве на День Независимости.