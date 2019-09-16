Зеленский провел встречу с президентом Словакии

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая посетила Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает сайт пресс-служба президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле Мариинского дворца. Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словакии.

В начале торжественной церемонии встречи прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Чапутова осмотрели строй воинов почетного караула Украины. После этого стороны направились на переговоры.

Напомним, 12 августа Зеленский встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинисте.