Зеленский провел встречу с президентом Словакии

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Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая посетила Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает сайт пресс-служба президента. 

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле Мариинского дворца. Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словакии. 

В начале торжественной церемонии встречи прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Чапутова осмотрели строй воинов почетного караула Украины. После этого стороны направились на переговоры.

Напомним, 12 августа Зеленский встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Роман Свиридов

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