Генпрокуратура рассекретила декларации военных прокуроров

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1235 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(741)   

Генеральная прокуратура Украины рассекретила декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак сегодня отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

«Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Напомним, Рябошапка назначил военным прокурором экс-нардепа Чумака. Ранее Рябошапка уволил руководителя военной прокуратуры Анатолия Матиоса. 

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика