Генпрокуратура рассекретила декларации военных прокуроров

Генеральная прокуратура Украины рассекретила декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак сегодня отменил постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

«Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», - говорится в сообщении.