Апелляционный суд разрешил Нацраде принять решение по поводу лицензии одного из телеканалов Медведчука

Шестой апелляционный суд отказал «112 Украина» в апелляции, сняв запрет Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения по продлению или аннулированию лицензии.

Об этом сообщил адвокат Василий Сметана, передает «РБК-Украина».

По его словам, решение Апелляционного суда вступает в силу и Нацрада на ближайшем заседании уже сможет рассмотреть вопрос продления или прекращения лицензии телеканала «112 Украина».

- На ближайших заседаниях Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг либо в четверг на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацраде отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в то же день, - отметил юрист.

Напомним, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания направил в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.