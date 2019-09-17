«Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет», - Гончарук заявил, что готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет «компромисс» с олигархом Игорем Коломойским в «деле ПриватБанка».

Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Премьер рассказал, что украинский президент хотел бы договориться с Коломойским о решении вопроса с крупнейшим банком Украины. Гончарук считает, что такие «договоренности» могут повлиять на отношения Украины с Западом.

- Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторики, направленной на поиск компромисса, - сказал Гончарук.

Издание пишет, что Международный валютный фонд предупредил Украину о том, что «откат» национализации ПриватБанка поставит под угрозу программу сотрудничества. Западные кредиторы ожидают, что Украина будет добиваться возвращения 5,5 млрд долларов, потраченных на спасение банка. На что Гончарук сказал:

- Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ.

Обновлено 11:49 Пресс-служба правительства опубликовало комментарий Гончарука по этому поводу. В нем он утверждает, что никакие переговоры с Коломойским по Приватбанку не ведутся.

«Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело Приватбанка и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки «над и»: правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет», - заявил Гончарук.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.