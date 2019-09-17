Facebook закрыл украинскую «фабрику троллей» – удалены страницы сайтов Znaj.ua и Politeka

Facebook пресек деятельность украинских аккаунтов и групп, которые распространяли в сети фейки. Пользователей одной из крупнейших социальных сетей перенаправили по ссылкам на сайты Znaj.ua, Politeka, Hyser, которые распространяли дезинформацию.

Об этом заявил председатель кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер, сообщает ​Liga.Tech.

В общем удалили 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн подписчиков. Всеми аккаунтами и страницами руководили из PR-агентства Pragmatico. Глейхер предположил, что серверы агентства могут быть расположены в Киеве.

Примеры удаленных страниц опубликовал Facebook:

Реклама в Facebook и Instagram подозрительных групп и аккаунтов обошлась организаторам Pragmatico в $ 1,6 млн.. Для Украины это большая сумма.

Напомним, ранее в Facebook ликвидировали четыре сети аккаунтов, создающих фейковые новости о Украине.