После визита в Днепр Зеленский объявил выговор двум замам Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенку Кириллу Владленович - заместителю руководителя Офиса президента Украины», - говорится в сообщении.

Как именно «не справились» со служебными обязанностями заместители руководителя ОПУ Андрея Богдана, в документе не указано. На вопрос «Украинской правды», за что ему президент выписал выговор, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко уклонился от прямого ответа и сказал:

- Кто больше работает - тот больше выговоров получает.

Напомним, во время рабочей поездки в Днипро 14 сентября Зеленский осмотрел отремонтированный мост. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.