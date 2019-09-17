«Теперь ее не выдадут», - Коломойски намекнул, что Гонтаревой выгоден поджег ее дома и опроверг свою причастность

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в первую очередь выгоден ей самой.

Об этом он намекнул в переписке с журналистом «Украинской правды».

На просьбу прокомментировать пожар в доме Гонтаревой, который находится в селе Гореничи под Киевом, Коломойский написал:

«Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами».

Также Коломойский назвал «бредом» обвинения к причастности к поджогу дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

- Я бред не комментирую, — заявил Коломойский.

Он посоветовал обратиться за комментарием «к тем, от кого звучат» обвинения в его адрес.

В свою очередь Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, даже после поджога ее дома в Украине.

В комментарии Радио Свобода экс-глава НБУ назвала «чушью» слова, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании.

- Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев … Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране, — заявила она.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома и добавила, что ей угрожали в течение последних пяти лет.

- Сейчас угрозы поступали только от Игоря Коломойского и (заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича — ПН) Андрея Портнова. Все они были в публичной плоскости, — сообщила Гонтарева.

В субботу, 14 сентября, на форуме YES у Коломойского спрашивали о его конфликте с Гонтаревой, на что он сказал, что у экс-главы Нацбанка и без него достаточно врагов.

Напомним, 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.