Войны будущего будут происходить с использованием искусственного интеллекта, - дипломат

Войны будущего, скорее всего, будут происходить в виртуальном пространстве с использованием искусственного интеллекта.

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» пишет директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский.

Пользуясь принятой ныне терминологией, следует признать, что войны всегда были «гибридными», просто контекст и масштаб «гибридизации» сильно отличался. Уже в пределах протянутой руки времена, когда вычислительная мощность процессоров достигнет производительности человеческого мозга. И тогда неизвестно, кто будет заботиться о безопасности – все еще человек или уже его аватар.

По словам Корсунского, США и Китай понимают это и инвестируют десятки миллиардов в то, что невозможно победить, но вполне реально организовать и возглавить – технологический прогресс. Если взглянуть на список первых 20 технологических компаний мира, то среди них 11 американских и 9 китайских.

«Пока Европа продолжает размышлять о форматах и контексте будущих многосторонних договоров об ограничении обычных и не совсем обычных вооружений, они уходят в отрыв, и это притом, что Путин также отдал распоряжение готовить российскую стратегию по искусственному интеллекту. Это очень опасно, - отмечает дипломат. - Европа должна начать думать по-новому, иначе «главным смотрителем» пространства от «Ванкувера до Владивостока» вполне может оказаться эскадрилья летающих и хорошо вооруженных роботов, названных в честь их прадедушки – разрушительного вируса «Petya» и управляемых искусственным интеллектом. Нам тогда останется уповать только на какой-нибудь WannaCry, который сможет их укротить».

Напомним, ранее сообщалось, что флешмобы в соцсетях могут оказаться способом для сбора данных и обучения искусственного интеллекта.