«Новичок в политике»: в Тунисе первый тур президентских выборов выиграл профессор

Профессор конституционного права, политический «новичок» Каис Саид по итогам первого тура внеочередных выборов президента Туниса набрал больше голосов, чем его конкуренты.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

У Каиса Саида – 19% голосов избирателей, тогда как у его соперника – медиамагната Набила Каруи, с прошлого месяца арестованного за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов – 14,9%. Третья позиция у кандидата-исламиста Абдельфаттаха Муру – 13% голосов.

Одними из ключевых в избирательной кампании кандидаты выбрали темы коррупции, безработицы и борьбы с исламским экстремизмом. Второй тур выборов президента Туниса состоится 13 октября. Выборы в Тунисе были назначены после смерти в июле в возрасте 92 лет президента Аль-Баджи Гаида ас-Себси.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что ветированный Зеленским Избирательный кодекс будет пересматриваться.