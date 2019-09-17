В Центре развития самоуправления обеспокоились, что на Николаевщине города не спешат объединяться с пригородами

На Николаевщине города областного значения не проявляют инициативы объединения с пригородами. В то же время пригороды относятся инертно к идее присоединения к городам.

Об этом говорится в письме главы Николаевского Центра развития местного самоуправления Валентина Бойко, адресованном главам городов.

Бойко говорит о перспективном плане формирования территорий громад в Николаевской области. Он обеспокоен, что в проекте решения областного совета, который рассмотрят 18 сентября, не отображен аспект «создания функциональных громад на базе городов областного значения путем присоединения к ним пригородных территорий». Этот проект разработан Николаевской ОГА и непосредственно касается городов областного значения, поскольку дает право изменять границы города.

«Считаем, что эта идея не отражена на полную в проекте решения «О внесении изменений в решение областного совета от 12 июня 2015 №3 «Об одобрении перспективного плана формирования территорий громад Николаевской области». Города Николаев, Очаков, Южноукраинск, Вознесенск и Первомайск находятся в тисках значительно меньших по численности и возможностям громад, которые будут постоянно зависеть в инфраструктурном, кадровом и экономическом плане от города-соседа».

«В такой ситуации города областного значения не проявляют инициативы, а пригородные территории относятся инертно к идее присоединения к городам. Это до сих пор не стало предметом широкого экспертного и общественного обсуждения, хотя будущее административно-территориальное устройство в перспективе принимается на ближайшие 50-70 лет», - сообщил Бойко.

Также говорится, что в 2020 году реформа децентрализации предусматривает проведение очередных выборов в органы местного самоуправления на новой территориальной и административной основе.

Напомним, что ранее в Николаеве обсудили создание четырех районов в области вместо 19.