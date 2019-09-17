Печерский суд арестовал имущество завода «Кузня на Рыбальском», который Порошенко продал кипрской компании Тигипко

Печерский райсуд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузня на Рыбальском».

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в Государственном бюро расследований.

Сообщается, что суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права «Кузни на Рыбальском» в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Эту же информацию подтвердил LIGA.net пресс-секретарь Печерского райсуда.

- Да, имущество Кузни на Рыбальском арестовано судебным решением, - сказал он, отказавшись говорить, в рамках какого дела был наложен арест.

В Едином государственном реестре указанное судебное решение пока не обнародовано.

Представитель Кузни на Рыбальском, как и пресс-секретарь Сергея Тигипко, не подтвердил и не опроверг арест имущества завода в комментарии для LIGA.net.

Отметим, свидетелем по делу купли-продажи столичного завода «Кузня на Рыбальском» проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, которого ранее вызывали на допрос в Госбюро расследований. Порошенко был предыдущим бенефициаром предприятия, пока фонд Прайм ессетс кэпитал, который управлял его активами, не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году.

В октябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Сергея Тигипко приобрести контрольный пакет акций "Кузни на Рыбальском".

Завод Кузня на Рыбальском (ранее – Ленинская кузня) – одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. По состоянию на первое полугодие 2018 года, основными акционерами завода были Прайм Эссетс Капитал (73,9067% акций) и ПАО ЗНКИФ ВИК (20,1280% акций). По данным СМИ, перед продажей завода, его недвижимость передали предприятию Строй-Реновация, который также принадлежит Порошенку и Кононенко.

По итогам 2017 года предприятие увеличило прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом – до 18,62 млн грн. В настоящее время судозавод ведет в рамках гособоронзаказа строительство малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр».