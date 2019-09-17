«Уважаемая, пиши заявление!» - Москаленко заявила, что Савченко угрожал ей тем, что даст всем депутатам по миллиону, чтоб ее уволить

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко вынуждал ее писать заявление об уходе.

Об этом она сказала во вторник, 17 сентября, в ходе комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

В ходе обсуждения вопроса о назначении нового главы ОГА депутат Анатолий Николенко заявил, что после назначения Алексея Савченко к нему в кабинет собралась очередь из депутатов и чиновников. В ответ на это Москаленко заявила, что экс-глава ОГА угрожал ей тем, что даст каждому депутату по миллиону гривен, если она сама не напишет заявление об уходе.

— Вы знаете, когда Савченко сказал: «Уважаемая, пиши заявление, дорогая! Миллион гривен получает каждый депутат, чтоб тебя завтра тут не было!», вы мне будете рассказывать за Савченко? Я вам желаю, чтоб у вас была такая сила воли, как у меня перед Савченко! – сказала Москаленко.

Ранее сообщалось, что Виктория Москаленко в ходе многочасового общения с председателем Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко отказалась сложить с себя полномочия.