Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме, - замглавы Офиса Президента

Всем освобожденным из российского плена 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме. Другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс-Украина».

- Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами, - сказал он журналистам.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов.

- Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе, - рассказал он.

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Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.