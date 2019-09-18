Сессия ВР: Нардепы рассмотрят законопроекты об импичменте Президента и Высшем антикоррупционном суде ОНЛАЙН

Верховная рада сегодня рассмотрит проект постановления об отмене законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также сегодня парламентарии рассмотрят законопроекты о внесении изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде», изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес. Вместе с тем, Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений к некоторым законам Украины в сфере использования ядерной энергии.

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10:14 Верховная Рада сегодня, 18 сентября, не будет рассматривать вопрос формирования Центральной избирательной комиссии. Об этом в комментарии LB.ua рассказала представитель Кабинета министров в парламенте, член фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

- Вчера у нас было заседание фракции. Но вопрос формирования новой ЦИК даже не поднимался. Поэтому сегодня он не будет внесён в повестку, - заявила она.

По ее словам, нет проблемы в определении кандидатур в состав комиссии от «Слуги народа». Главный принцип подбора кандидатур - профессиональная подготовка и соотвествующий опыт.

- Учитывая, что у нас нет нового закона о ЦИК, остаётся квотный принцип ее формирования от политических сил. Поэтому мы ждём подачи кандидатур от коллег по другим фракциям... Думаю, этот вопрос будет рассмотрен в парламенте в ближайшее время, - прогнозирует Верещук.

В свою очередь, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что «из 35 наших кандидатур мы отобрали 12 человек... У президента есть три дня для подачи всех кандидатур в новый состав ЦИК. Крайний срок истекает завтра утром».

10:05 Утреннее заседание Верховной Рады открыто. В зале заседания зарегистрировано 386 народных депутатов.