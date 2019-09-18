«Я был «в заложниках» у главы администрации», - бывший вице-губернатор Шевченко раскритиковал подход Савченко к организации работы ОГА

Бывший заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко пожаловался, что «был в заложниках» у экс-главы ОГА Алексея Савченко.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Преступности.НЕТ».

Шевченко рассказал, что в Барселону для встречи с американским актером Арнольдом Шварценеггером его заставили ехать в ультимативной форме – либо поезда, либо увольнение.

— После той пресс-конференции, которая проходила в пятницу, когда мой руководитель сказал, что его заместитель летит в Барселону, все подумали, что это шутка. А потом, когда мы вышли, мне руководитель сказал: «Либо ты летишь в Барселону, либо сейчас пишешь заявление об увольнении», - рассказал Евгений Шевченко.

Кроме того, экс-вице-губернатор уверяет, что на самом деле имел другое мнение относительно кинотеатра «Искра», но якобы вынужден был высказывать мнение Алексея Савченко, потому что «был у него в заложниках».

— Да, я говорил это, потому что был в «заложниках» главы администрации, - сказал Шевченко.

По его словам, в горсовете среди руководства была команда, а в ОГА не было, поскольку все подчиненные Савченко боялись, что он будет их ругать. Сам же Шевченко высказывал свое мнение.

— Там не было команды. Я работал в мэрии и у Гранатурова, и у Сенкевича. Так вот там среди заместителей была команда. В ОГА при Савченко её не было. Все заходили в кабинет к руководителю и думали, как бы из него выйти, чтобы тебя не наругали. Никто не имел своего мнения. Вот я и начал потихоньку говорить своё мнение... Но команды там не было, - сказал экс-заместитель.

При этом Шевченко сказал, что на совещаниях «никто не молчал», все высказывали возмущение, в то же время самому Шевченко из руководства ОГА никто не помогал.

— Молчать? Никто не молчал. На совещаниях очень много было криков, разговоров... Как говорится, просто «подставили подножку», а потом все галочки ставили и говорили: «твой блок – ты не справился». А выслушать, помочь - об этом и речи не было, - отметил бывший вице-губернатор.

Евгений Шевченко добавил, что Алексей Савченко не интересовался его мнением по глобальным вопросам, а за выражение другого мнения говорил «в другом тоне».

— Скажу так, я был заместителем в тех моментах, когда это было выгодно главе ОГА. Но когда дело касалось каких-то глобальных вопросов, то у меня ничего не спрашивали. А когда ты пытался рассказать что-то другое, тебе говорили в другом тоне и совсем другими словами. Ты понимаешь, что это неправильно, а твое видение никого не интересует, - добавил Шевченко.

Напомним, что в конце января этого года с Евгения Шевченко сняли все полномочия в гуманитарной сфере и распределили их между остальными вице-губернаторами. Среди полномочий Шевченко осталась только возможность курировать работу государственного архива в Николаевской области. Спустя два месяца Шевченко уволили. После чего он заявил о коррупционных схемах в ведомстве и обвинил главу облгосадминистрации Алексея Савченко в «провальных достижениях».